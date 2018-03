Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rita Pereira festeja aniversário no calor

Atriz celebrou os 386 anos na ilha de Fernando de Noronha, com o namorado.

09:14

Rita Pereira festejou mais um aniversário, e este com muito calor e sol. A atriz rumou até à ilha de Fernando de Noronha, Brasil, na companhia do namorado, Guillaume Lalung, e tem desfrutado da melhor maneira.



No dia em que completou 36 anos, a atriz partilhou uma imagem nas redes sociais em que se mostra de biquíni e com um bronze de fazer inveja. "A felicidade não está nas coisas. Está em ti", escreveu a estrela da TVI, que tirou uns dias de descanso das gravações de ‘A Herdeira’ para conseguir ter um aniversário mais especial.



Para assinalar a data e torná-la ainda mais romântica, o namorado da atriz fez questão de partilhar uma fotografia com a sua cara metade. "Parabéns, meu amor". Os seguidores de Rita encheram as redes sociais de mensagens. O casal vai continuar a ter dias românticos, com o paraíso em pano de fundo.