Rita Pereira grávida do primeiro filho

Aos 36 anos, atriz e Guillaume Lalung vão ser pais.

Por Rute Lourenço | 11:58

Rita Pereira vive momentos de grande felicidade com a chegada do primeiro filho. Segundo o CM apurou, a atriz está grávida, fruto da relação com Guillaume Lalung, e o anúncio oficial deverá ser feito ainda hoje.

A gestação ainda está numa fase inicial, razão pela qual Rita, de 36 anos, tem optado por manter segredo sobre o assunto.

Depois do fim das gravações de ‘A Herdeira’, Rita já tinha feito saber que queria fazer uma pausa na carreira para ser mãe. Agora, prepara-se para viver em pleno este grande sonho.



Numa entrevista a Fátima Lopes, no programa ‘Conta-me Como És’, a atriz não escondeu a emoção ao falar deste assunto. "Quero muito ser mãe, claro, e já estou na idade! Agora que as gravações da novela terminaram, vou deixar as coisas fluírem", contou a atriz, de 36 anos.

Nessa mesma conversa com a apresentadora da TVI, a atriz confessou que tem um forte instinto maternal, e que o canaliza para as pessoas que lhe são próximas. "Gosto de proteger e cuidar de toda a gente de quem gosto. Sou assim, principalmente com a minha irmã. Tenho muito o sentido de proteção e ainda acho que ela é uma criança, quando já tem 30 anos", brincou.



Depois de mais de dez anos de carreira em televisão – e com o desejo de ser mãe a crescer – Rita Pereira decidiu, agora, colocar a vida profissional em segundo plano.



Gravidez não passou despercebida nas redes sociais

Nas redes sociais, já havia quem garantisse que a atriz pudesse estar mesmo grávida. Os rumores começaram durante as férias de Rita em Cabo Verde, após o final das gravações da novela ‘A Herdeira’. Ao contrário do que é habitual, a estrela da TVI foi mais comedida na partilha de imagens durante os dias de descanso e nunca mostrou a barriga. De costas, ou com mais roupa, Rita evitou as habituais fotografias escaldantes em biquíni, o que levou alguns seguidores a questionarem se a mudança se devia a uma gravidez.



E as pistas não ficaram por aqui. Foi também através das redes sociais que Rita mostrou interesse numa página dedicada a dar conselhos a mulheres que querem manter uma gravidez saudável. Nessa conta de Instagram, a atriz colocou ‘gostos’ em várias publicações, uma delas em que era descrito como é maravilhosa a sensação de estar grávida.