Rita Pereira regressa ao hospital após doença se agravar

Após as polémicas, a atiz volta a dar conta do seu estado de saúde.

Rita Pereira tem sido alvo de muitas criticas nas redes sociais por parte dos seguidores nos últimos tempos.



Após ter partilhado uma fotografia onde explicou aos fãs o motivo porque não estaria presente na gala do programa do 'Dança com as Estrelas', no passado domingo, a apresentadora foi duramente criticada por estar a curar uma "gripe viral" com antibióticos.



Este sábado a atriz volta a dar conta do seu estado de saúde na rede social Instagram. Rita partilhou um vídeo no hospital a realizar tratamentos.



Na imagem escreve: "Querida traqueobronquite aguda bacteriana, já te aturo há uma semana. Se calhar agora deixavas-me em paz."