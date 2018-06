Rock in Rio: Os maiores sucessos dos The Killers no terceiro dia de festival

Por Lusa | 02:24

Os norte-americanos The Killers puseram na sexta-feira milhares de pessoas no Rock in Rio Lisboa a cantar alguns dos maiores sucessos de uma carreira com cerca de 16 anos, num momento em que a chuva deu tréguas.

Cinco anos depois do último concerto em Portugal, a banda de Las Vegas, que entrou em palco pelas 21:15, apostou num alinhamento carregado de êxitos antigos, apesar de ter editado um álbum novo no ano passado.

"Conhecem esta? Provem-no", desafiou o expressivo vocalista Brandon Flowers, levando os presentes a entoar "Runaway" a plenos pulmões.