Rock in Rio: The Killers são cabeça de cartaz em dia de homenagem a Zé Pedro

Por Lusa | 06:15

Os norte-americanos The Killers são hoje cabeça de cartaz no festival Rock in rio Lisboa, num dia em que as atenções estarão centradas no concerto dos Xutos & Pontapés, que terão o Presidente da República entre os convidados.

Apesar de serem os cabeças de cartaz, os The Killers sobem ao Palco Mundo pelas 21:15, cabendo à dupla The Chemical Brothers encerrar os espetáculos no palco maior do Parque da Bela Vista, pelas 23:30.

Hoje, os concertos do Palco Mundo começam às 18:00 com outros velhos conhecidos do público português, à semelhança dos The Killers e dos The Chemical Brothers, os britânicos James.