Roland Garros: Rafael Nadal conquista título pela 12.ª vez

O tenista espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking mundial, conquistou hoje pela 12.ª vez o torneio de Roland Garros, segunda prova do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o austríaco Dominic Thiem, quarto.

Na reedição da final de 2018, Nadal voltou a triunfar, mantendo-se invicto em finais no torneio de terra batida parisiense, ao vencer por 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, em três horas e um minuto.

Rafael Nadal conquistou pela 18.ª vez um torneio do 'Grand Slam', ficando a apenas dois títulos do recorde do suíço Roger Federer.