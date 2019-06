Roland Garros: Thiem nas meias-finais ao eliminar Khachanov

O austríaco Dominic Thiem assegurou hoje a presença nas meias-finais de Roland Garros, segundo segundo torneio do 'Grand Slam' de ténis da temporada, ao vencer o russo Karen Khachanov.

Thiem, quarto do 'ranking' mundial, impôs-se por 6-2, 6-4 e 6-2, a Khachanov, 11.º da hierarquia, em uma hora e 49 minutos, assegurando a sua quarta presença consecutiva nesta fase do 'major' francês, disputado em terra batida.

O austríaco vai disputar um lugar na final frente ao vencedor do embate entre o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o alemão Alexander Zverev, quinto do circuito.