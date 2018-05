Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo a banhos em Ibiza

Craque do Real Madrid aproveitou folgas para mini-férias na ilha espanhola.

Cristiano Ronaldo aproveitou as folgas ao máximo antes de se juntar aos treinos do Real Madrid para preparar a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado.



O jogador tem estado a descontrair em Ibiza e, esta segunda-feira, foi fotografado a ir a banhos na companhia da namorada, Georgina Rodríguez. Durante as miniférias, o craque mostrou-se sempre divertido e até exibiu um novo penteado para as fotografias.



Em Ibiza com Cristiano Ronaldo estiveram também os melhores amigos, Miguel Paixão e Ricardo Regufe, e o filho mais velho, Cristianinho, de sete anos. Em Madrid ficaram Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.