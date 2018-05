Fisco espanhol exige 28 milhões de euros a Ronaldo

CR7 goza férias em família no sul de Espanha.

Georgina é o grande apoio

Com Cristiano Ronaldo no Mundial, volta a ser Georgina Rodríguez o suporte da família. A modelo, de 24 anos, vai tomar conta de Cristianinho, dos gémeos Eva e Mateo e da única filha de ambos, Alana Martina.

O Fisco espanhol rejeitou a proposta feita por Cristiano Ronaldo de regularização da sua situação tributária. O internacional português, sobre quem pesa uma acusação de fraude fiscal pelo não pagamento de impostos relativos a ganhos com direitos de imagem, propôs-se a pagar 14 milhões de euros e dar-se como culpado.Como contrapartida seria punido com uma pena de prisão inferior a dois anos, o que seria traduzido por uma pena suspensa, tendo em conta a falta de antecedentes criminais.Segundo garante o jornal ‘AS’, o advogado que defende o Estado espanhol e uma representante judicial opõem-se à aceitação da proposta e exigem que Ronaldo assuma a totalidade do delito: 14,7 milhões de euros acrescidos de custas, juros de mora e multas. Tudo junto, a verba quase duplica, para cerca de 28 milhões de euros.Ainda de acordo com o jornal ‘AS’, Ronaldo tem até dia 15 - data em que Portugal realiza o primeiro jogo do Mundial frente à Espanha - para fazer voluntariamente o pagamento.Caso isso não suceda, o jogador sujeita-se a enfrentar a barra de um tribunal penal no qual terá de responder pelo delito de fraude fiscal. Arriscaria então uma pena não inferior a oito anos de prisão, que foi a que a procuradoria pediu para o ex-jogador Xabi Alonso por uma presumível fraude muito menor.Uma eventual mudança de clube e de país não terá impacto nenhum no processo do Fisco espanhol contra Ronaldo."Terá de comparecer em tribunal, caso não pague os 28 milhões, e, se for condenado a uma pena de prisão efetiva, é emitido um mandado europeu que também é válido no Reino Unido", explicou aoo advogado André Ventura.A melhor opção para o jogador, na opinião do jurista, é acertar contas com a Justiça. "Se Ronaldo recusar pagar, há mecanismos de cooperação para executar o património do jogador", frisou.Depois das emoções da conquista da Liga dos Campeões, é tempo de Cristiano Ronaldo gozar umas miniférias em família, antes de se juntar ao estágio da Seleção. E a primeira paragem do descanso foi Marbella, um destino de praia de luxo no Sul de Espanha.O jogador foi surpreendido, na passada terça-feira, na chegada ao aeroporto da cidade mais próxima, Málaga, ao lado da namorada, Georgina Rodríguez, do filho mais velho, Cristianinho, e também dos melhores amigos, Ricardo Regufe, Semedo e a namorada deste.Esta quarta-feira, a meio da tarde, o craque ainda se encontrava em Marbella a viver momentos de diversão. Com o tempo instável a não ajudar, Cristiano Ronaldo e os amigos esqueceram a praia e optaram por um programa diferente do habitual.Nas redes sociais, Georgina Rodríguez revelou que passou a tarde a andar a cavalo e que não escapou a uma pequena queda.Para já, ainda não é certo que este seja o único destino do descanso do craque, que quer descontrair ao máximo antes de se juntar à Seleção para a preparação para o Mundial. O tempo será dedicado à namorada e aos filhos, dos quais estará afastado nos próximos tempos devido à competição na Rússia.Georgina Rodríguez já fez saber a pessoas ligadas ao clã Aveiro que gostava de, pelo menos, assistir a um jogo do Mundial. No entanto, os filhos do craque, nomeadamente os mais novos, devem ser deixados de fora desta aventura por questões de segurança.Antes de o Mundial começar, Gio já está, no entanto, a apoiar CR7 nestas férias relaxantes em família.Cristiano Ronaldo não vai ter muitos dias para aproveitar o descanso com a família. Isto porque no início da próxima semana, o craque vai juntar-se aos colegas para o estágio da Seleção antes do Mundial.