Nos tempos livres, craque dedica-se totalmente à família.

08:46

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram novamente ‘apanhados’ nas ruas de Turim, a sair de uma igreja.O jogador já tinha assumido ir à missa todas as semanas, mas os rumores de que se prepara para batizar os três filhos mais novos (Mateo, Eva e Alana) ou casar-se ganham mais força, até porque as crianças já têm mais de um ano - idade com que Cristianinho, de oito anos, recebeu o sacramento da Igreja Católica.