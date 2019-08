Ronaldo garante que rivalidade com Messi faz deles melhores jogadores

O futebolista português Cristiano Ronaldo realçou que a rivalidade que protagoniza com o argentino Lionel Messi desde há 15 anos faz do 'craque' luso melhor jogador, tal como acontece com o rival sul-americano.

"Não tenho dúvidas nenhumas de que ele [Messi] me faz melhor jogador e que eu o faço melhor jogador a ele. As rivalidades são saudáveis", lançou CR7 em entrevista à TVI.

E acrescentou: "Eu admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente, por exemplo, quando eu saí da liga espanhola, que lhe deu muita pena, entre aspas, porque era uma rivalidade que ele sentia. Mesmo [em termos da rivalidade entre] o próprio Real Madrid e o Barcelona, e ele gostava também dessa picardia."