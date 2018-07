Casa sobre Val Salice tem a renda mais elevada do Mundo.

Por Sónia Dias | 01:30

Cristiano Ronaldo pode já ter encontrado o seu novo lar em Turim. Segundo a imprensa italiana, o belo palacete em San Vito Revigliasco, situado no topo de uma colina com vistas magníficas sobre Val Salice, despertou a atenção do craque, que está prestes a assinar pela Juventus.