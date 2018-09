Rony Lopes é baixa de última hora na seleção

Por Lusa | 16:23

O avançado Rony Lopes é baixa de última hora nos convocados da seleção portuguesa de futebol para o jogo de hoje com a Itália, com início marcado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"O jogador do AS Mónaco foi dado como indisponível para o confronto com a Itália, a realizar esta segunda-feira no Estádio da Luz", refere a Federação Portuguesa de Futebol (FP), em nota publicada na sua página.

A FPF acrescenta que o jogador foi considerado "inapto para defrontar a Itália", pela Unidade de Saúde e Performance do organismo.