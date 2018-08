Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rooftop com vista incrível e quartos personalizados em Coimbra

Situado junto à Universidade, na zona património mundial, unidade distingue-se pelo bom gosto e requinte.

Por Gonçalo Silva | 09:32

Miguel Torga, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão ou Vitorino Nemésio. Cada uma das 22 unidades de alojamento do Sapientia Boutique Hotel, que conta com seis quartos e 16 apartamentos – tem o nome de um escritor que passou por Coimbra e deixou uma marca na cidade dos estudantes.



São alojamentos personalizados na decoração e com uma identidade e características muito próprias. O Sapientia Boutique Hotel nasceu da recuperação de três edifícios dos séculos XVIII e XIX, junto à Universidade de Coimbra, na zona classificada como Património Mundial.



O rooftop ‘Cheio de estrelas’ é um dos atractivos da unidade de alojamento. Cativa e deslumbra pela vista privilegiada sobre Coimbra, o rio Mondego e a Universidade que está a escassos metros. Já a ‘Tasca das Tias Camellas’, que se encontra aberta ao público em geral, serve bebidas e refeições e foi buscar o nome a uma tasca de Coimbra do século XIX, perpetuada em obras de António Nobre ou Eça de Queiroz.



Uma nogueira centenária marca o pátio exterior. Um espaço tranquilo e ideal para relaxar, com sofás e almofadas, onde vale a pena ficar até a noite cair e as luzes das lanternas se acenderem. Premiado pelo design e pelo conceito arrojado, o Sapientia é o único hotel na zona Património Mundial da Humanidade.



Sapientia significa sabedoria em latim. A proximidade da unidade à universidade, a decoração do alojamento ligada às artes e à cultura, faz com que o nome tenha todo o sentido.