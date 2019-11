Rosa Grilo e António Joaquim voltam ao Tribunal de Loures para nova sessão do julgamento

Rosa Grilo e António Joaquim regressam esta terça-feira ao Tribunal de Loures para a 9.ª sessão do julgamento do homicídio de Luís Grilo. Hoje serão ouvidas testemunhas de defesa, tal como aconteceu na semana passada, mas desta vez serão as de António Joaquim.Os peritos que vão ser ouvidos têm o objetivo de levar a cabo teoria que o advogado Ricardo Serrano Vieira tem defendido. O objetivo é abordar questões como a recolha de provas. Os peritos, segundo o advogado, vão explicar a impossibilidade de ter encontrado sangue no interior do cano da arma que, alegadamente, matou o triatleta. A arma foi lavada com lixívia e danificada, segundo as perícias da Polícia Judiciária.Pai de Rosa Grilo já está no tribunal.Tânia Rei, advogada de Rosa Grilo, chega ao tribunal. "Não sei o que é que poderão acrescentar ao que já foi dito", afirmou a advogada relativamente às testemunhas arroladas pela defesa de António Joaquim.