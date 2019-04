Rota cultural no Algarve desvenda legado islâmico que une Portugal e Espanha

Por Lusa | 05:00

Os turistas que visitam o Algarve estão a descobrir uma rota cultural do período do al-Andalus, nome da península Ibérica na Idade Média, que conta a história comum do sul de Portugal e Espanha, inspirada no rei al-Mutamid.

A Rota al-Mutamid - cofinanciada por fundos europeus e que em território português tem como parceiros as Câmaras de Silves e Tavira, a Direção Regional de Cultura e a Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur - é inspirada no rei poeta nascido em Beja e que governou Silves, antes de chegar a rei da Taifa de Sevilha.

O projeto foi financiado em 212 mil euros no âmbito do Interreg - Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2007-2013 e materializado através da marcação de um percurso cultural que está sinalizado entre Aljezur, na região noroeste do Algarve, e Cortegana, na Andaluzia.