Rui Jorge espera uma exibição de qualidade e uma boa vitória contra a Suíça

Por Lusa | 21:07

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, espera uma exibição de qualidade e uma boa vitória da seleção lusa frente à Suíça, na terça-feira, em jogo do Grupo 8 de qualificação para o Euro2019.

"Podemos esperar um bom jogo, frente a uma boa equipa, a exemplo do que já fizemos em casa contra a mesma Suíça. Espero qualidade e uma boa vitória", disse Rui Jorge, na antevisão do jogo com os helvéticos, em Neuchatel.

O selecionador luso não valorizou a recente goleada infligida ao Liechtenstein, que Portugal goleou por 7-0, em encontro disputado na sexta-feira, em Tondela.