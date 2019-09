Rui Moreira acusa partidos da Assembleia Municipal do Porto de eleitoralismo

O presidente da Câmara Municipal do Porto acusou, na quarta-feira, os partidos da Assembleia Municipal de eleitoralismo e admitiu sentir-se "incomodado" com as propostas apresentadas pelos diferentes grupos para as políticas públicas de habitação.

"É evidente que nós estamos a algumas semanas das eleições legislativas e, sendo assim, é normal que as forças políticas tragam aqui a vontade natural de discursar opiniões que passam para além daquilo que são as fronteiras da cidade do Porto", afirmou Rui Moreira.

O autarca, que falava esta quarta-feira na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto dedicada a um único tema - as políticas públicas da habitação na cidade -, afirmou que as propostas apresentadas pelos diferentes grupos municipais são "uma vergonha".