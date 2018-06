Rui Moreira afirma que sede do Infarmed deve chegar ao Porto em Janeiro de 2019

Presidente da Câmara Municipal do Porto disse que o instituto deve estar sediado na cidade no início do próximo ano.

Por Lusa | 17:22

O presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, disse esta segunda-feira que o Porto quer o Infarmed e que, a partir de um de janeiro de 2019, o instituto deve estar sediado na cidade.

"O Porto não estava especialmente interessado em ter na cidade uma placa, como sede do Infarmed. O Porto quer o Infarmed, admitindo que em Lisboa fique uma delegação. Por isso, quando falamos da localização do instituto no Porto, estamos a falar de estarem no Porto as suas principais competências e valências", afirmou durante uma conferência de imprensa, nos Paços do Concelho.

A deslocalização do Infarmed para o Porto pode melhorar o funcionamento do instituto ao nível da produtividade, segundo o relatório do grupo de trabalho criado para avaliar o impacto da mudança, que adianta ainda estratégias para proteger recursos humanos.