Rui Moreira diz que problema das trotinetes e bicicletas é o abandono na via pública

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou esta segunda-feira durante a Assembleia Municipal que o "grande problema" dos serviços de partilha de modos de transporte suave como trotinetas e bicicletas é o "abandono na via pública".

"O abandono na via publica é de facto o nosso grande problema e para isso temos uma monitorização que pode ser feita através do Centro de Gestão Integrado ou da PSP. Aquilo que nós estamos a tentar, mediante aquilo que é um fenómeno que nós não conhecemos é que (...) de alguma forma [este] se conforme com aquilo que é a utilização da cidade. Vamos ter de navegar à vista", frisou.

A declaração de Rui Moreira surge no seguimento da intervenção da deputada da CDU, Joana Rodrigues, sobre a regulamentação dos serviços de partilha de modos de transporte suave na cidade, para quem a proposta "suscitou várias questões".