Rui Moreira quer retirar à AMP competências sobre Sociedade de Transportes Coletivos do Porto

O presidente da Câmara Municipal do Porto afirmou esta terça-feira que é intenção do executivo "retirar definitivamente" à Área Metropolitana do Porto as competências de monitorização que exerce sobre a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

"Tudo temos feito. Só que infelizmente nós não temos competência nesta matéria, a não ser que vossas excelências nos acompanhem, porque ou esta matéria é resolvida ou nós gostaríamos de retirar, não de suspender, mas de retirar definitivamente à Área Metropolitana do Porto (AMP) as competências nesta matéria", afirmou Rui Moreira durante a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto.

O autarca, que respondia às questões colocadas pelo deputado da Coligação Democrática Unitária (CDU), Rui Sá, sobre a violação por parte dos operadores privados da zona exclusiva da STCP, salientou ainda que a "canibalização" da zona exclusiva da STCP representa, futuramente, uma "incapacidade" de a cidade conseguir "aumentar a oferta" da sua rede de transportes.