Rui Rio apoia Manfred Weber como candidato do PPE à Comissão Europeia

Por Lusa | 15:50

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que o partido vai apoiar o atual líder parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu, o alemão Manfred Weber, na corrida à presidência da Comissão Europeia.

"Nós ouvimos os dois candidatos, primeiro eu ouvi os dois, depois os delegados do PSD ouviram os dois candidatos. Só um é que pode ser o candidato e, nesse sentido, nós apoiamos o Manfred Weber, o candidato que é atualmente líder parlamentar do PPE no Parlamento Europeu", afirmou.

Rui Rio reiterou, contudo, que os dois candidatos "estão capazes de cumprir a função" e que o vencedor terá o apoio total do PSD.