Rui Rio desvaloriza criação de novo partido de Santana Lopes

Por Lusa | 21:52

O presidente do PSD desvalorizou hoje a criação de um novo partido político por parte de Pedro Santana Lopes, considerando que se trata "talvez do concretizar de um sonho" por parte do antigo presidente do partido e ex-primeiro-ministro.

"O doutor Santana Lopes alimentava um pouco esta ideia há muitos anos. Eu próprio na campanha eleitoral falei nisso, porque isto já vem de trás. Tinha a ideia na cabeça e resolveu concretizar", disse aos jornalistas Rui Rio à margem da visita ao concelho de Monchique, no distrito de Faro.

Pedro Santana Lopes desvinculou-se do PSD e anunciou a criação de um novo partido político, "Aliança", estando neste momento na fase de recolha de assinaturas.