Rui Vitória recusa lamentos e antecipa um Boavista que "vai dificultar a vida"

Por Lusa | 17:46

O treinador do Benfica afirmou hoje que "não vale a pena lamentar" o calendário apertado dos 'encarnados' em agosto e antecipou dificuldades na visita ao Boavista, no encontro da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Rui Vitória, que fazia a antevisão do jogo com os 'axadrezados', marcado para sábado, recusou-se a lamentar os oito jogos que as 'águias' têm até 02 de setembro, entre campeonato e pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

"Vamos fazer tudo para ganhar e importa ganhar em qualquer momento, seja no primeiro minuto ou no último. Gostávamos de ter mais tempo entre jogos, mas vai ser assim até dia 02 de setembro. Não vale a pena estar a lamentar. Importa preparar a equipa e mentalizar os jogadores", afirmou, em conferência de imprensa.