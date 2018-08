Russos avisam que sanções dos EUA podem prejudicar desnuclearização norte-coreana

Por Lusa | 20:28

A Federação Russa avisou hoje que as sanções dos EUA a uma empresa russa, acusada por Washington de desrespeitar as sanções internacionais à Coreia do Norte, podem prejudicar as conversações para a desnuclearização deste país.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs na quarta-feira sanções a três empresas, da China, Federação Russa e Singapura, acusando-as de ajudarem a Coreia do Norte a contornar as sanções internacionais.

Especificou que a empresa Russian Profinet e o seu diretor fornecerem serviços portuários, pelo menos seis vezes, a navios com pavilhão norte-coreano envolvidos em carregamentos de petróleo, violadores das sanções.