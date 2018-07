Ryanair anuncia redução da frota em Dublin ameaçando 300 postos de trabalho

Companhia aérea relacionou a medida com a queda das reservas e à greve dos pilotos no país.

Por Lusa | 09:15

A companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou esta quarta-feira a redução de 20% da sua frota em Dublin, Irlanda, ameaçando 300 postos de trabalho, relacionando a medida com a queda das reservas e à greve dos pilotos no país.



A companhia, de preços de baixos custos, indica que a medida foi já comunicada à bolsa de Londres.



O grupo acrescenta que vai dar prioridade às atividades na Polónia.



Em Dublin, a Ryanair vai passar assim a dispor de 24 aparelhos sendo que atualmente tem 30 aviões na capital irlandesa.



A medida põe em causa os postos de trabalho de 100 pilotos e de 200 elementos do pessoal de cabina.