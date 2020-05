Sabia que o café pode prolongar a sua vida? Descubra a maneira mais saudável de o preparar

m novo estudo publicado no 'European Journal of Preventive Cardiology', beber café pode ser bom para a saúde e prolongar a sua vida, mas apenas de for preparado com um filtro."O estudo fornece provas fortes e convincentes de uma ligação entre métodos de preparação de café, ataques cardíacos e longevidade", explicou Thelle.Desta forma, o estudo prova que ferver café ou usar uma cafeteira de prensa pode aumentar o risco de doença cardíaca.O estudo analisou 508,747 homens e mulheres noruegueses saudáveis, com idades entre os 20 e 79 anos. Cada participante foi seguido durante uma média de 20 anos.Os resultados mostraram que beber café fervido não filtrado ou prensado aumentou o risco de morte em homens com 60 anos ou mais.Beber café filtrado com um filtro de papel foi considerado mais saudável do que não beber café de todo.