Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sabores de Itália no Cais do Sodré

Na esplanada ou junto ao palco, em família ou em grupo, a "Carpintaria" oferece uma refeição italiana com produtos de qualidade.

Por Joana de Sales | 21:33

O nome surgiu como uma homenagem ao pai e ao ramo a que a família se dedicou durante gerações. Alberto Marques aproveitou a máquina de corte de carpintaria para dar ainda um ar mais industrial ao espaço de tectos altos e com tubagens à vista. A acompanhar a comida italiana há música ao vivo às sextas e sábados, com o objetivo de que "as pessoas se sintam em casa". A esplanada convida a longos finais de tarde.



À mesa chegam pizzas, das mais tradicionais àquelas que prestam homenagem à cidade e ao país. A Carpintaria (12 €) destaca-se pelo toque doce do vinagre balsâmico, enquanto a Algarvia (14 €) dá destaque aos figos da região. As opções nas massas são muitas, todas orientadas pelas mãos do chef Pedro Ramos. De destacar o risotto de espargos e parmesão (11 €), havendo ainda um bife de novilho ou bacalhau para quem procura sabores mais portugueses. Para terminar bem a refeição, o fresco cheesecake de citronela, cardamomo e balsâmico de frutos vermelhos é a opção perfeita.



A pensar nas famílias, a Carpintaria dá a opção de um menu para as crianças até seis anos, sem qualquer encargo para os pais (máximo de duas crianças por casal).