Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sabores tradicionais com um toque de modernidade no Aromático 54

Pratos são preparados com ervas aromáticas da pequena horta do restaurante.

Por Catarina Figueiredo | 14.05.18

Nascido do sonho de dois filhos da terra, o Aromático 54 leva à cidade de Viseu um cardápio inspirado nos sabores da região, adornado com um toque moderno e sofisticado.



Paulo Gonçalves, chef de cozinha, e Rita Santos, responsável pelo espaço, instalaram-se de malas e bagagens no grande portão do largo da Prebenda, onde prometem oferecer uma lufada de ar fresco baseada numa seleção nobre de produtos frescos.



Aberto desde o primeiro dia de março, quem se senta à mesa do Aromático 54 pode esperar momentos de indecisão na hora de escolher: às especialidades da casa - bochechas de porco ibérico e bacalhau fresco - juntam-se ainda alguns pratos típicos, como o polvo à lagareiro e o arroz de cabrito, tão conhecidos do paladar dos beirões.



Paulo e Rita mostram-se ainda pioneiros a desafiar os viseenses para o brunch, um conceito relativamente novo na cidade, e no qual não faltam os ovos benedict, os smoothies e os sumos naturais.



Com uma esplanada verde e afastado do centro da cidade, o espaço conta ainda com uma pequena horta, onde os próprios proprietários plantam e colhem as ervas aromáticas que conferem o sabor do que é servido à mesa.



FICHA

AROMÁTICO 54

Largo da Prebenda, 51, Viseu

Telefone 963 742 999

Preço médio 17 euros

Horário Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h30 às 22h30. Sábados das 12h às 16h e das 19h30 às 22h30. Domingos das 12h às 16h

Cartões Sim

Fumadores Não