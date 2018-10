As mulheres mais influentes do País

Filhas de Belmiro e Amorim na lista da Forbes.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Todos os anos, a ‘Forbes’ faz a lista dos mais ricos e influentes. Esta quarta-feira, a publicação divulga o ranking das 20 portuguesas mais poderosas do mundo dos negócios, mas ontem já ficaram a ser conhecidas as dez primeiras.No primeiro lugar, surge Maria Ramos, economista luso-sul-africana, de 59 anos, que lidera o ABSA Bank, o maior banco africano; logo a seguir, Paula Amorim, de 47 anos, presidente da Amorim Investimentos e Participações e filha do empresário de grande sucesso Américo Amorim, que morreu em julho do ano passado.