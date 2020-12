Saída para Vila Franca de Xira na A1 cortada devido a acidente com camião

A saída para Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, na A1 foi cortada devido a um acidente com veículo pesado, ao quilómetro 25 no sentido norte-sul, revelou este sábado a concessionária da autoestrada.

De acordo com a concessionária Brisa, o acidente com um veículo pesado ocorreu ao quilómetro 25 da A1 e estava a condicionar a saída para Vila Franca de Xira.

No momento, aguardava-se a chegada do reboque, sendo que a concessionária aconselha como alternativa a saída para Alhandra.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa afirmou que até ao momento não tinham sido ativados meios para o local.