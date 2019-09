Salgado Zenha faz balanço "muitíssimo positivo" do mercado para o Sporting

O vice-presidente do Sporting Francisco Salgado Zenha considerou hoje "muitíssimo positivo" para o clube o balanço do mercado de transferências de futebolistas, com a permanência de Bruno Fernandes e o encaixe de 62 milhões de euros (ME).

"O resultado foi muitíssimo positivo. Foi o segundo maior rendimento com venda de jogadores que tivemos na história da SAD. Depois, a própria janela, se atendermos ao volume de vendas e compras, temos uma receita líquida de cerca de 62 ME", avaliou o 'vice' do clube e administrador da SAD do Sporting.

Em entrevista à agência Lusa, um dia depois de divulgado o Relatório e Contas da época 2018/19, Salgado Zenha calculou o volume de vendas, tendo em conta as receitas provenientes das transferências de Raphinha, Bas Dost e Thierry Correia, mas também dos acordos estabelecidos com Atlético de Madrid [Gelson Martins] e Olympiacos [Podence].