Jogador do Benfica e a mulher em viagem romântica.

Por Tatiana Santana | 01:30

O extremo argentino que veste as cores do Sport Lisboa e Benfica, Eduardo Salvio, de 27 anos, está a desfrutar de uns dias de descanso antes do início da nova época. O atleta fez as malas e rumou na companhia da mulher, Magali Aravena, de 29, até ao cenário idílico da ilha das Bahamas.