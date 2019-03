Futebolista e Magali Aravena revelam vontade de aumentar a família.

Abraçados e sorridentes, o futebolista Eduardo Salvio e a companheira, Magali Aravena, marcaram presença no encerramento da ModaLisboa, com os filhos, Valentino e Chloé."Ter o meu marido a acompanhar-me nestes eventos deixa-me muito feliz", revela a empresária que, apesar de também estar focada na carreira, tenta desfrutar ao máximo da companhia do jogador do Benfica quando este está fora de campo.