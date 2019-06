Sam The Kid leva Chelas para o palco do Summer Fest na sexta-feira com espetáculo único

O 'rapper' e produtor Sam The Kid leva Chelas para o palco do festival Sumol Summer Fest, na Ericeira, na sexta-feira, com o espetáculo "único e especial" de apresentação da compilação "Mechelas", editada no ano passado.

Gravar uma compilação era algo que fazia parte da 'bucket list' (lista de desejos, em português) da vida de Sam The Kid, "um sonho", concretizado no ano passado e cujo arranque, em 2016, coincidiu com a abertura da plataforma TV Chelas, "inaugurada com o som com o Boss AC ['Caravana', primeiro tema de 'Mechelas'], um bom cartão de visita para causar impacto".

A ideia de transpor "Mechelas" para palco surgiu de um desafio do músico e produtor Sensi, responsável pelos espetáculos "A história do hip-hop tuga" e "Summer Clash", integrados no cartaz do festival da Ericeira em anos anteriores.