Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Samaris mima a filha na praia

Sem compromissos, benfiquista viaja com a família.

02:16

Com a Grécia fora do Campeonato do Mundo de futebol, que se vai realizar na Rússia, Samaris aproveita, assim, as férias ao máximo e a prioridade tem sido mimar a filha, Aggeliki – que recebeu o mesmo nome da mãe do jogador grego.



Nas redes sociais, o craque benfiquista partilhou uma imagem dos dias de descanso. Sem revelar o local paradisíaco onde está de férias em família, Samaris posou com a filha ao colo para assinalar o seu quinto mês de vida e também a estreia da bebé na praia.



"Festejando os cinco meses de vida com a nossa primeira passagem pela praia!", escreveu.



Nas redes sociais, Andreas Samaris tem por hábito mostrar o orgulho que sente na família, partilhando várias fotografias do clã unido, sobretudo desde que a pequena Aggeliki nasceu.



No momento do nascimento, o futebolista não escondeu a emoção e garante que este foi "o dia mais feliz da sua vida".