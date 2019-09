Sandro Mendes promete Vitória de Setúbal à procura de golos na Luz

O treinador do Vitória de Setúbal disse hoje que a sua equipa vai no sábado ao Estádio da Luz com o objetivo de fazer golos e surpreender o Benfica, em partida da sétima jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, Sandro Mendes, que recusou a ideia de o adversário estar a realizar exibições menos conseguidas, frisou a importância de a sua equipa estar focada durante os 90 minutos.

"Défice exibicional do Benfica! O Benfica é uma grande equipa, tem grandes jogadores, muitos deles internacionais, e dos melhores ataques da Liga. O Vitória tem de se concentrar, como até agora, naquilo que tem de fazer: ser sério, organizado e dar tudo o que tem. Vamos procurar ser organizados e procurar os golos", afirmou.