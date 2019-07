Santos Silva inicia hoje visita à Guiné-Bissau para retomar cooperação

O ministro dos Negócios Estrangeiros português inicia hoje uma deslocação à Guiné-Bissau com encontros com o Presidente da República e o primeiro-ministro na agenda e o objetivo de retomar "o nível máximo" de cooperação com o país.

O chefe da diplomacia portuguesa, que chega hoje à noite a Bissau, inicia a sua agenda na sexta-feira com um encontro com a sua homóloga guineense, Suzi Barbosa, no palácio do Governo, o mesmo local onde terá um encontro de trabalho, horas depois, com o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins.

A seguir desloca-se à sede da Uniogbis (gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau) para se reunir com os representantes da comunidade internacional, os elementos do chamado P5 (ONU, União Africana, CEDEAO e CPLP).