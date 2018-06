São Pedro partiu de Goa para comandar procissão na baía de Maputo

Por Lusa | 05:00

São Pedro foi com Portugal para o mar há séculos, chegou à Índia e fez o Índico de volta até Moçambique, onde descendentes de Goa ainda hoje o celebram como padroeiro dos pescadores.

A procissão de 29 de junho na baía de Maputo é uma tradição com cerca de 60 anos da comunidade piscatória goesa, emigrada para a Katembe, margem sul da então Lourenço Marques (hoje, Maputo), contam os participantes.

Em vez de um altar, a pequena imagem do santo está guardada num barco à escala no Clube de São Pedro, que por sua vez, no dia de festa, é carregado em ombros até outro barco, de transporte de passageiros, reservado para os padres e dezenas de participantes.