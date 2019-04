São Tomé: Conselho de Ministros aprova comissão mista de inquérito a naufrágio

Por Lusa | 26.04.19

O Conselho de Ministros de São Tomé e Príncipe aprovou hoje a criação de uma comissão mista de inquérito para apurar as causas do naufrágio do navio "Amfitriti", que causou pelo menos oito mortos, e declarou três dias de luto nacional.

Esta sessão do Conselho de Ministros extraordinária, presidida pelo primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, foi dedicada à análise do naufrágio da embarcação e da definição de algumas medidas de emergência.

"A criação de uma comissão mista de inquérito composta por elementos do Instituto Marítimo e Portuário e da Guarda Costeira para averiguar as possíveis causas do naufrágio e eventuais irregularidades que possam ter ocorrido no processo de embarque das pessoas e das mercadorias", refere o comunicado do Conselho de Ministros, divulgado esta noite.