São Tomé e Príncipe espera anunciar "muito brevemente" investimento chinês no país

Um representante do Governo são-tomense disse hoje que o país espera anunciar "muito brevemente" o investimento chinês resultante dos contactos estabelecidos no âmbito do Fórum Macau.

"Apesar de o investimento ainda ser incipiente, por conta da nossa idade no Fórum, já há equipas no terreno a fazer a prospeção das oportunidades para poder operar", disse hoje, em Macau, o diretor de estudos e políticas económicas do Ministério do Planeamento e das Finanças de São Tomé e Príncipe, Ginésio Afonso da Mata, em declarações aos jornalistas.

São Tomé e Príncipe foi o último país a aderir ao Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), em 2017.