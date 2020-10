São Tomé e Príncipe lança em breve concursos para duas centrais hidroelétricas

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou que o país vai avançar, em breve, com concursos públicos para a construção de duas centrais hidroelétricas, uma no Rio Grande, outra em Bombaim.

"Estamos a desenvolver alguns projetos de hidroelétricas, com o apoio do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento e do PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] com enfoque particular para as bacias do Rio Grande e do Bombaim", afirmou o ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente são-tomense, Osvaldo Abreu, esta quarta-feira, ao final da noite, durante a sua intervenção na sessão de encerramento do Fórum Energia e Clima.

"Pensamos, nos próximos tempos, retomar o concurso público para estas duas centrais hidroelétricas, além da do rio Papagaio, que já está em curso", acrescentou o governante são-tomense.