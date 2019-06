São Tomé e Príncipe ratificou o Acordo de Livre-Comércio Continental Africano

São Tomé e Príncipe tornou-se hoje o 25.º país a ratificar o Acordo de Livre-Comércio Continental Africano (AfCFTA, na sigla em inglês), anunciou o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, na plataforma Twitter.

"São Tomé e Príncipe entregou hoje sete instrumentos de ratificação, incluindo ao #AfCFTA, tornando-se o 25.º Estado-membro a ratificar, antes do lançamento, a 07 de julho, do maior bloco de comércio a nível mundial, na cimeira extraordinária sobre o #AfCTFA no Níger. #AÁfricaQueQueremos", escreveu o responsável da União Africana.

"Tive também o prazer de receber os instrumentos de ratificação do Protocolo de Livre Circulação de Mercadorias e Pessoas de São Tomé e Príncipe, tornando-o o 3.º Estado a fazê-lo", disse Faki Mahamat na mesma plataforma.