São Tomé/Eleições: MLSTP-PSD reclama vitória nas legislativas

Por Lusa | 02:31

O diretor de campanha do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, maior partido da oposição) reclamou vitória nas eleições legislativas de domingo e disse esperar que "nada venha mudar o resultado".

"Conforme os dados provisórios chegados ao gabinete de campanha do MLSTP-PSD, gostaríamos de dizer ao povo são-tomense e ao mundo que o MLSTP ganhou as eleições legislativas de 2018", declarou Osvaldo Vaz na madrugada de segunda-feira, na sede do partido em São Tomé.

"Esperemos que não haja nada que venha mudar este resultado para o bem de São Tomé e Príncipe e da democracia", referiu o também vice-presidente do principal partido da oposição.