Sara Sampaio responde a provocação de fã sobre o FC Porto

Até o clube dos dragões se "meteu" na conversa, através das redes sociais.

Sara Sampaio respondeu com uma boa dose de humor a um fã através do Twitter que lhe perguntou, em tom de "provocação", quando iam "ao Estádio da Luz ver o maior do mundo".



A modelo da Victoria's Secret não tardou a responder ao seguidor: "Não sei! Quando é que o glorioso FC Porto volta a jogar na Luz?", atirou prontamente a portuguesa.



Face a esta resposta, o FC Porto decidiu "meter-se" na conversa e também através do Twitter deixou um recado a Sara Sampaio. "Seja fora ou no Dragão és sempre nossa convidada", pode ler-se.