Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Sardinha Tropical' é moda no Rockalot

Aliar visão, paladar e audição para o expoente da experiência sensorial. Esta é a proposta de um espaço bem junto ao rio Sado, em Setúbal.

Por Sofia Garcia | 23:42

Imagine-se com o rio sado à frente, a serra da Arrábida ao lado direito e o castelo de S. Filipe atrás. Agora, sinta o cheiro da maresia, os grãos de areia branca nos pés e o trago de uma imperial bem fresca garganta abaixo, num dia de sol.



Na mão pode ter um livro ou um hambúrguer caseiro para matar o apetite de quem se excedeu no mar da praia da Saúde, em Setúbal. Está no Rockalot. Um bar de praia que começou por ser um local de referência entre os mais jovens na avenida Luísa Todi, que já foi um restaurante na mesma cidade e que é hoje a única concessão daquela praia, pretendendo proporcionar a combinação perfeita dos sentidos. "Não adianta ter uma excelente esplanada se a comida que tem à disposição for péssima.



Não adianta proporcionar o ambiente perfeito e passar música má. Queremos que o público tenha a experiência plena dos sentidos e que tudo esteja em sintonia", explica o gerente, Diogo Guima. Apesar de ser reconhecido como bar, o Rockalot abre às 09h00. "De manhã temos os sumos de fruta naturais, sumos detox", explica.



O verão estica as noites até às 02h00. Em datas anunciadas, os sunsets com música ao vivo e DJ são imagem de marca. A 'Sardinha Tropical' é a moda da casa. São eventos, que chegam a ser bissemanais, em que o assador não está para mais nada além da sardinha, com o pormenor de ser grátis. Só paga o que beber.