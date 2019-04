Sarna atinge utentes e profissionais em Hospital no Funchal

Por Lusa | 18:53

Alguns utentes e profissionais do Hospital dos Marmeleiros, no Funchal, foram afetados pela escabiose, doença vulgarmente designada por sarna, que foi identificada naquela unidade de saúde no sábado, informou hoje o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).

"Foi decidido não haver novas admissões de doentes [no serviço afetado] e foram reforçadas as medidas de precaução básicas", refere o Sesaram em comunicado de imprensa, sublinhando que as medidas incluem a "limpeza aprofundada e desinfeção dos espaços, bem como o reforço na higiene".

No sábado, 20 de abril, um caso de sarna foi identificado num utente que, por outros motivos clínicos, foi internado no 3.º piso do Hospital dos Marmeleiros e, após o diagnóstico da situação, foram implementadas as medidas de segurança e controlo preconizadas, de forma a minimizar os efeitos junto dos utentes internados e dos profissionais.