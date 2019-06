Se portugueses se esquecessem tanto como banqueiros e reguladores, o país não funcionava -- BE

A coordenadora do BE, Catarina Martins, mostrou-se hoje perplexa com a quantidade de esquecimentos sobre o sistema financeiro, considerando que se os portugueses se esquecessem tanto das suas obrigações como os banqueiros e reguladores, o país não funcionava.

No final da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu hoje à tarde no Palácio do Belém, em Lisboa, a líder do BE foi questionada sobre a aprovação de uma nova audição a Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Eu diria que se a maior parte dos contribuintes em Portugal tivessem tantos esquecimentos sobre o seu IRS ou as suas obrigações fiscais em geral, como têm os banqueiros e os reguladores do sistema financeiro, enfim, seria impossível que o país funcionasse", afirmou.