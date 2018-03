Seca: Bacias hidrográficas do sul ainda têm "menos água do que é comum"- ministro

Por Lusa | 15:03

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, alertou hoje que as bacias hidrográficas a sul do Tejo, apesar da chuva que tem caído, ainda "têm menos água do que é comum" para a época do ano.

"De uma maneira geral, as bacias hidrográficas a sul do Tejo, mesmo com a recuperação que tiveram, têm menos água do que é comum", afirmou o ministro, após uma visita à Barragem do Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

A bacia hidrográfica do Sado, frisou, é "uma evidência" dessa situação: "Estava nos 20%", antes dos dias de chuva, agora, "está nos 40%", mas "era expectável que estivesse nos 50%".