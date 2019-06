Governo antecipa pagamentos da PAC e destina três milhões de euros para a captação de água

O Ministério da Agricultura vai antecipar em três meses, para outubro, pagamentos da PAC - Política Agrícola Comum aos agricultores afetados pela seca e abrir concurso de três milhões de euros para captação, armazenamento e transporte de água.

"O último relatório [sobre a situação de seca, em maio] mostra dados objetivos que há condições para algumas medidas de derrogação" das condições de atribuição de subsídios aos agricultores, afirmou o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, numa audição parlamentar esta manhã na comissão de Agricultura e Mar.

O último mapa do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de segunda-feira, a que a Lusa teve acesso, mostra que em maio houve 46,1% do território em situação de seca fraca (regiões norte e centro), 27,2% em seca severa (Alentejo e Algarve e Lisboa), 22,4% (Alentejo, Lisboa e centro) em seca moderada, 2,5% (Algarve) em seca extrema e 1,8% (Braga e Vila Real) em situação meteorológica considerada normal.